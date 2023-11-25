السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

دورة تدريبية عن الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري بالشرقية

دورة بعنوان الأسس
دورة بعنوان الأسس الإدارية والفنية للعمل الاثرى، فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الهام والحيوي الذي تعمل عليه الدولة في عملية الإصلاح الإداري بكافة الأجهزة من خلال التدريب والتأهيل لصقل المهارات الشخصية والعملية للعاملين بالحكومة بجانب تنمية قدرات العاملين بها. 

محافظ الشرقية يلتقي رئيس البنك الزراعي المصري

اهمية تدريب الأثريين العاملين بالمتاحف 

 ولفت إلى أهمية تدريب الأثريين والعاملين بالمتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف والمساهمة وإثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلًا عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الأثار فتنمى روح الإنتماء الإجتماعي تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

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منحف تل بسطة بالتعاون مع وحدة التدريب المركزية 

في سياق متصل نظم متحف تل بسطا بالزقازيق بالتعاون مع وحدة التدريب المركزية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار دورة تدريبية تحت عنوان " الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري"، لمدة ثلاثة أيام، بمتحف تل بسطا بالزقازيق، وذلك لعدد (30) من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها.

ابراهيم على حمدى مدير متحف تل بسطة 

ومن جانبه أوضح  إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن الدورة تناولت تدريبًا متخصصًا حول طريقة كشف التزييف والتزوير في الأثار والمقتنيات الفنية والتماثيل المقلدة، والتي تزيد خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، بالإضافة للإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة فضلًا عن دور اللغة المصرية القديمة في تمييز الأثر عن المقلد.

الدكتور عبدالحميد كفافى مدير عام المتابعة 

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه حاضر بالدورة كلًا من  على ضاحى رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف التاريخية والأثرية بقطاع المتاحف -  إيهاب الرفاعى مدير الأحراز بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز - الدكتور عبد الحميد كفافى مدير عام المتابعة بالإدارة المركزية للصيانة والترميم - مروان السيد مسئول المتابعة بالإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق بقطاع المتاحف - الدكتورة الهام جار النبى مفتش آثار بإدارة المخازن والبعثات ) مشيرًا إلى تسليم الأثريين المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية

محافظ الشرقية يلتقي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتموين

المحافظ يلتقى بالمحاسب علاء فاروق 

و التقى محافظ الشرقية فى وقت سابق المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والإستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوي الخدمات العامة، في حضورسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وإبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وخالد بدر الرئيس التنفيذي للإتصال المؤسسي للبنك، وأشرف عبد العال رئيس قطاع البنك بالشرقية، وعمرو المسلمي مدير الإتصال المؤسسي بقطاع الشرقية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عملية الاصلاح الادارى خلال التدريب والتأهيل صقل المهارات الشخصية الدور الحيوى الذى تعمل عليه الدولة تنمية قدرات العامين

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