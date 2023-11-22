محافظ الشرقية يلتقي رئيس البنك الزراعي المصري

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والإستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوي الخدمات العامة، في حضورسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وإبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وخالد بدر الرئيس التنفيذي للإتصال المؤسسي للبنك، وأشرف عبد العال رئيس قطاع البنك بالشرقية، وعمرو المسلمي مدير الإتصال المؤسسي بقطاع الشرقية، والأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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2مليون جنية للاسر الاكثر احتياجا

وبدأ اللقاء بمناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك بتقديم مبلغ 2 مليون جنيه للأسر الأكثر إحتياجًا بالمحافظة من خلال قسائم شراء مواد غذائية بعدد 10 آلاف قسيمة مساعدات غذائية قيمة القسيمة 200 جنية لكل قسيمة بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقًا لإحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، وكذلك تقديم المساهمات العينية المتمثلة في (100 ثلاجة – 100 غسالة – 100 بوتاجاز) لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أسرهم وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.

مبادرة البنك الزراعى الانسانية

واثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيًا مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة لهم.

اعضاء مجلس النواب ودورهم

وأشاد محافظ الشرقية بدور أعضاء مجلس النواب باعتبارهم حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمواطنين للتعرف على إحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم ومتطلباتهم المختلفة، قائلًا نعمل جميعًا بيدٍ واحدة لمصلحة الوطن والمواطن لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيدًا من التوسع والإستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الإقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

رئيس البنك الزراعى يوضح معنى مبادرة ايدبايد

من جانبه أوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن مبادرة البنك ( إيد بأيد لمستقبل الوطن) هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة، مشيرًا إلى إستمرار التعاون والتنسيق بين البنك والمحافظة وأعضاء مجلس النواب لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال تعظيم الإستفادة من المبادرات التي يقدمها البنك بصفة دورية من منطلق مسئوليته الإجتماعية ودوره في بناء وتنمية المجتمع