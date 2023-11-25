خبير استراتيجى: التحول من الهدنة إلى وقف إطلاق النار في غزة يحتاج لإرادة سياسية

جو بايدن، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه من المبكر الحديث عن الوصول لهدنة سياسية للأزمة الفلسطينية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلى وإن كانت تصريحات الرئيس الأمريكى بايدن جيدة لكنها تحتاج لمراحل بمعنى أن لدينا هدنة انسانية لابد أن يعقبها تثبيت هذة الهدنة الإنسانية أولا ثم يبدأ الدخول فى الهدنة السياسية ومراحل وقف إطلاق النار ثم تبادل المواقف الاستراتيجية للتعامل مع المشهد.

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الوصول لهدنة سياسية يحتاج لوقت

وأكد فى تصريح لفيتو ضرورة أن نفهم تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن فى سياقه فهناك نوايا وتوجهات ومواقف داعية لهذا التوجه لكن الأمر يحتاج لإرادة سياسية وهذا غير متوفر الآن لكن الانتقال والوصول الى هدنة انسانية كاملة هى الخطوة الاولى وهذا يحتاج الى بعض الوقت ثم يبدأ وقف اطلاق النار لتبدأ مرحلة جديدة وهى تفاصيل التى عن طريقها يتم الوصول لهدنة سياسية كاملة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لافتا إلي أن إطلاق سراح الرهائن مجرد بداية.

وتوقع بايدن الإفراج عن مزيد من الرهائن خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "نعمل على تكثيف الجهود لإيصال المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة".

بايدن يتحدث عن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأمس، قال بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأمريكين في قطاع غزة.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة بالشكر إلى الرئيس السيسي على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة و إتمام صفقة الأسرى.

دخول الهدنة في غزة حيزالتنفيذ

وأكد بايدن خلال حديثه أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.

وأضاف بايدن أن هذه الهدنة مجرد بداية ومرت بسلام، معربا عن سعادته بتنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

وشدد الرئيس بايدن على أنه سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين من قطاع غزة

وفي السياق ذاته وجهت الحكومة التايلاندية الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين، خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال.

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