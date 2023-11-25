السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع أعداد المعتقلين في الضفة الغربية لـ 3160 منذ 7 أكتوبر

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 17 فلسطينيا في الضفة الغربية ما يرفع عدد المعتقلين إلى 3160 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

 

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

وأصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.   

وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" الى البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.

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اقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم السبت، أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وداهمت منزلًا فيها.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن "جيش الاحتلال اقتحم حي جبل الطويل وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوسي وعاث خرابا في محتوياته".

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، ومخيم عقبة جبر بأريحا، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وتأتي الاقتحامات رغم دخول الهدنة الإنسانية ووقف العمليات العسكرية حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة.

جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ حزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من  لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار. 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها"، مضيفا أن الصاروخ "لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول".

وأشار البيان إلى أنه "ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية  لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث".

 وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد أن قالت السفارة الأمريكية في لبنان، أمس الجمعة: إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، إذ كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

الاحتلال: تبادل اليوم يشمل 14 محتجزة إسرائيلية مقابل 42 أسيرا فلسطينيا

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