السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر: نترقب وصول 61 شاحنة مواد طبية لشمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلن الهلال الأحمر في غزة، أنه لم يكن طرفا في مفاوضات الهدنة، وقال إنه يترقب وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية لشمال غزة عبر حواجز الاحتلال.

 

عملية إطلاق سراح المحتجزين

 من جانبه، ذكر الصليب الأحمر الدولي قائلا: نعمل في غزة على تسهيل عملية إطلاق سراح المحتجزين في اليوم الثاني.

 وقال الصليب الأحمر الدولي أيضا: نحاول الوصول إلى مناطق منكوبة شمال غزة لتقديم الدعم الإنساني اللازم، مشيرا إلى تدفق الدعم الإنساني والطبي أمر ضروري لإنقاذ أرواح المرضى في غزة.

 

مفاوضات اتفاق الهدنة

 وختم الصليب الأحمر الدولي، تصريحاته قائلا: لم نكن طرفا في مفاوضات اتفاق الهدنة ودورنا تسهيل تنفيذها.

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وعلى الجانب الآخر قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي أحال قطاع غزة إلى خراب.

وأضاف الصفدي: "نشيد بجهود الأشقاء في مصر وقطر لتحقيق الهدنة، ونأمل أن تقود الى وقف الحرب على غزة، وعلى المجتمع الدولي لجم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة".

وأشار الصفدي إلي أن دولة الاحتلال تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن ان تبقى فوق القانون الدولي، مؤكدا أن موقف الأردن ثابت من تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وأمس، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس: إن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي مصطفي بكري" نحن نري الآن ثمرة الصمود للشعب الفلسطيني والمقاومة".

وتابع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن الاتفاق جاء نتيجة تغير جذري في موقف الاحتلال الاسرائيلي، وتخلي بعض دول الغرب عنه، لافتا إلي أن العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي كانت لها 3 أهداف هي “القضاء علي حماس واسترجاع الأسري وتغييير الوضع السياسي في قطاع غزة”.

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل 

وأكد أن الاتفاق مر بمفاوضات صعبة عبر الأشقاء في مصر وقطر، مشيرا إلي أنه تم الإفراج عن 13 من الأطفال المحتجزين في غزة و13 من تايلاند، وتم الإفراج عن 39 من النساء في الضفة وغالبية الذين سيفرج عنهم من القدس، مضيفا: " نحن ملتزميون بالهدنة ما دامت قوات الاحتلال ملتزمة".

3 هدن منذ 2008، هدنة غزة تدخل يومها الثاني وسط مخاوف من احتمالية انهيارها، وتراجع جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: نحذر في ثان أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة

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