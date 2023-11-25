السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة: زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الهمم إلى 495

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة أنه  تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

مناظرة وإنهاء الكشف الطبي على 467 ألفا و715 مواطنا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبي على 467 ألفا و715 مواطنا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و38 ألفا و105 مواطنين من طالبي الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) مضيفا أنه تم مناظرة 300 ألفا و125 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال في طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الوقع الرسمي للوزارة http://pod.mohp.gov.eg/،موضحا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان) ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.  

الصحة: إنهاء إجراءات 467 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

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وأكد «زيدان» حرص وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، على تسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، منوها إلى أن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الجهات واللجان التابعة لها ولجان مستشفيات الجامعة، والقوات المسلحة، والشرطة هي لجان منوطة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية، تحول الطلبات إلى وزارة التضامن التي تقوم بدورها بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

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الدعم النقدي تكافل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المجالس الطبية المتخصصة المستشفيات الجامعية بطاقة الخدمات المتكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم مستشفيات القوات المسلحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وزارة التضامن

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