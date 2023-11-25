هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على نحو غير معتاد".

خروقات لبعض بنود الاتفاق

وتأتي الزيارة في اليوم الثاني للهدنة، في ظل خروقات لبعض بنود الاتفاق، وفق ما صرح به طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

و أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس طاهر النونو أن هناك العديد من الخروق للاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

إدخال الشاحنات

وذكر مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

Advertisements

وأوضح النونو إنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته.

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس أيضا: "إسرائيل" لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى وما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة.

إطلاق الأسرى

وأشار النونو الي ان إسرائيل خرقت الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بـ ‎غزة ما أدى إلى استشهاد اثنين.