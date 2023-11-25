فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيريا في أطفيح بالجيزة اليوم

يعقد فريد زهران المرشح الرئاسي مؤتمره الجماهيري الحادي عشر في أطفيح بمحافظة الجيزة اليوم، في استكمال لسلسلة المؤتمرات التي يعقدها زهران لتعريف المواطنين ببرنامجه الرئاسي ورؤية للدولة المصرية.

كواليس لقاء فريد زهران بأعضاء حملته

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران عقد لقاءًا موسعًا أمس مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم للحملة.

وحضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران، وأكد كامل أن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم عمله من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة.

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كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي، وأوضح مدير الحملة أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم وأن الحملة على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي.

كان فريد زهران، المرشح الرئاسي أوضح موقفه من تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك حال فاز في الانتخابات الرئاسية بعد شهرًا.

وقال فريد زهران خلال لقائه بأحد البرامج "أنا ملتزم بما أبرمته مصر من اتفاقيات ومنها معاهدة السلام، أنا شخصيًّا اتحبست بسبب رفضي معاهدة كامب ديفيد، ولكن الوضع سيكون مختلفًا حينما أنتخب رئيسًا للجمهورية، لكن ما أريده توضيحه أن السلام مع إسرائيل بارد وأنا حال جئت رئيسًا سأقوم بتجميد الإتفاقية بسبب محاولة تصفية القضية الفلسطينية".

في وقت سابق قال سامح شكري وزير الخارجية: "هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وأن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع".

وأضاف: "الموقف المصري والعربي القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة كان بمنزلة خط أحمر، تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

موقف فريد زهران من أزمة سد النهضة

وعن موقف المرشح الرئاسي فريد زهران من أثيوبيا وأزمة سد النهضة، أوضح أن نهر النيل ليس ملكا لمصر لكنه ملك لكل دول حوض النيل وإثيوبيا من بين هذه البلدان، ومطلب مصر العادل أن يكون هناك ضمانات لتوفير حصتها المائية التي اتفق عليها منذ أكثر من قرن والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

وأضاف: إثيوبيا أعلنت من جانب واحد بدون مشاركة دول حوض النيل أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة بشأن الحصص المائية والخاصة بمصر، على أنها اتفاقيات منفذة في عهود استعمارية على الرغم من أنها لم تكن مستعمرة.