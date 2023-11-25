السبت 25 نوفمبر 2023
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سياسة

مجلس كنائس مصر ينظم يوما للصلاة

الاسقفية، فيتو
الاسقفية، فيتو

نظم مجلس كنائس مصر يوم للصلاة من أجل السلام في العالم، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والقس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، والقس بشوي حلمي الأمين المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس مصر، وبمشاركة أيضًا الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس والأرثوذكسية والإنجيلية، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.

وبدأ اليوم بفيديو تعريفي عن مجلس كنائس مصر، ولأهمية المجلس داخل المجتمع المسيحي.

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وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ: أن كلمة الله هى التي تملئنا سلام في كل حين، وأضاف أن كل البركات في حياتنا هى من الله لنا.

وأضاف: في وقت الضيق يكون هو وقت الذي يملئنا فيه الله بسلامه، إذ  يجب أن نؤمن بأن عندما نذهب إلى الله وندعوه، فهو يعطي المعونة دائمًا، كما هو مكتوب بالكتاب المقدس "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ." (مت 11: 28).

رسالة سلام

وقال القس بولس جرس راعي الكاتدرائية، والأمين المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية في مجلس كنائس مصر في كلمتهِ، أن تلاميذ السيد المسيح كانوا أثني عشر تليمذ، ولكن استطاعوا أن يغيروا العالم برسالة المسيح، وأضاف مصليًا أن يعطينا الله السلام والحكمة في حياتنا.

وشاركت منال منسى من الكتاب المقدس: أن الله هو معزينا ومرشدنا الوحيد "وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ." (يو 14: 26).

وصلى ريمون دميان ممثل الكنيسة الأسقفة بمجلس كنائس مصر، من أجل البلاد أن يمنحنا الله سلامهُ وحكمتهُ، وأن يعطي الحكمة لمن هم في منصب.

وصلى طوني الفريد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس مصر، أننا نحتاج لوجود الله في حياتنا دائمًا، ونطلب من الله أن ينشر سلامهُ ليسود في العالم، وأن تزرع محبتك في قلوبنا.

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