الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

لمرضى السكر، نصائح مهمة لتجنب حدوث المضاعفات

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

يتعرض مرضى السكر إلى حدوث مضاعفات تمثل خطورة عليهم ويؤثر مرض السكر على كل أعضاء الجسم سواء الكبد أو الكلى أو القلب أو العين.

 

مضاعفات مرض السكر 

وكشف الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة  عن أهم  المضاعفات التى تحدث لمرضى السكر وتشمل مضاعفات حادة منها حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاد عليه المريض.

ارتفاع في نسبة السكر بالدم

وأشار في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاع في نسبة السكر بالدم، موضحا أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث يوجد مضاعفات مزمنة تؤثر على كل أعضاء الجسم.

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مرض السكر

 وأكد أن كل مريض سكر يجب عليه إتباع طرق الوقاية من تأثير السكر على كل خلايا الجسم لأنه يمكن أن يؤثر على القلب والأوعية الدموية.

وأوضح السبعاوي أنه مع وجود عوامل أخري يجب الإلتزام بها، منها ضبط معدل ضغط الدم، والحفاظ على مستوي الدهون في الدم ويمكن تقليل مضاعفات السكر من خلال  تناول أدوية تقلل الدهون في الدم.

وأكد أن من أصيب بمشكلات في الأوعية الدموية يجب تناول الأسبرين بانتظام تحت إشراف الطبيب المعالج.

 

خطورة التدخين على مرضى السكر

وحذر من التدخين الذي يعتبر من عوامل الخطورة لمضاعفات مرض السكر حيث يسبب تصلب الشرايين ويقلل من الدم الذي يدخل للقلب.

كما أن السمنة عامل خطورة ويجب على مريض السكر الوصول الى الوزن المثالي من أجل تقليل المضاعفات ويجب إجراء فحوصات دورية منها تحليل سكر تراكمي كل 3 شهور وتحاليل وظائف الكبد والكلى والدهون وفحص الشبكية بالعين بانتظام.

 

تحاليل مهمة لمرضى السكر

من جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 

 

طرق الوقاية من مرض السكر 

وأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:

١- الحفاظ على وزن صحي.
٢- تجنب تعاطي التبغ. 
٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع. 
٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.

 

أهم أعراض مرض السكر

وتشمل أهم أعراض مرض السكر:
١- شدة العطش.

٢- الشعور المستمر بالجوع.

٣- فقدان الوزن.

٤- الإجهاد.

٥-عدم وضوح الرؤية.

٦- اضطراب البصر.

٧- عدم التئام الجروح.

٨- ألم وتنميل في الأطراف.

٩- حرارة في القدمين.

١٠- كثرة التبول.

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