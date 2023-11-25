محافظ الغربية يتفقد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية بطنطا (صور)

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمجمع الجلاء التعليمي، للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



وتفقد المحافظ خلال الجولة مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك بمجمع الجلاء التعليمي بحي ثاني طنطا، للتأكد من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها، وأوصى المحافظ خلال تفقده باستبدال بعض المستلزمات داخل بعض المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين.

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وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة لهم.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.



وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.



جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.