عمل أسيوط تتفقد المدينة الصناعية للتأكد من تطبيق القوانين

واصلت مديرية عمل محافظة أسيوط جولاتها داخل المدينة الصناعية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق القوانين والإستقرار في مواقع العمل.

مديرية العمل بمحافظة اسيوط

وقال على سيد مصطفى مدير المديرية العمل بمحافظة اسيوط،اليوم السبت، أن فريقًا من "المديرية" برئاسته قام بجولة ميدانية في "المدينة الصناعية" تنفيذًا لتوجيهات،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة إلى جميع مديري المديريات، بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل،وتعزيز العلاقة بينها،بهدف زيادة الإنتاج.

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المدينة الصناعية بالمطمر بساحل سليم

وأوضح مدير المديرية أن جولة اليوم كانت بالمدينة الصناعية بالمطمر بساحل سليم، حيث جري مُراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،وتقرير الحمايه المدنية وخطة الطوارئ لمصنع الضفائر الكهربائية،والتنبيه بإستيفاء نسبة الـ 5 ٪، لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل،وكذلك الإستماع،وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين "أطراف العمل " وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،وتوفير بيئة عمل لائقة صحيًا ومهنيًا.