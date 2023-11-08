الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

العمل تنظم ورشة بشأن المساواة بين الجنسين لمفتشي 7 محافظات

ورشة وزارة العمل،
ورشة وزارة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الأربعاء، عن افتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية افتتحتها منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك على مدار يومين متتاليين.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع وذلك فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل.

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ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين 

وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: القاهرة، والجيزة،والقليوبية،وجنوب وشمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، حول دليل التفتيش، والتركيز علي مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، نقلت اهتمام حسن شحاته وزير العمل، وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين،وحماية المرأة داخل مكان العمل، كما أثنت على التعاون القائم  بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومنظمة العمل الدولية وشكرت المنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات.

 وأشادت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالجهد المبذول من خلال وحدات المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهدافها، كما تقدمت شيرين زايد مدير المشروع بالشكر والتقدير للحضور وأشارت إلى المخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الارشادى للمساواة بين الجنسين..شارك بالورشة عدد من مدربين وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة.

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