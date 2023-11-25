انطلاق عرض نصف وجه بمسرح الطليعة غدا

ينطلق مساء غدا الأحد، العرض المسرحي "نصف وجه" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث يقدم العرض على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة ضمن برنامج استضافة المسرح لعروض المعهد.

مسرحية نصف وجه

ويقدم العرض على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وذلك في الفترة من يوم الأحد 26 نوفمبر حتى الخميس 30 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 7 مساء.

قصة مسرحية نصف وجه

ويدور العرض حول شخص أصيب بتشوه في وجهه بسبب حادث تعرض له في طفولته، مما أفقده الثقة في نفسه، وأصبح منعزلا عن المحيطين به بسبب تعرضه للتنمر، حتى يلتقي بالصدفة برجل أعرج فقد ساقه في الحرب لكنه متفائل ويحب الحياة، فتنشأ بينهما علاقة صداقة تغير من نظرته لنفسه وللحياة.

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العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية- أكاديمية الفنون (قسم الإخراج/ الدراسات العليا).