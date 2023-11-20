تفاصيل مسرحية "الشك" قبل عرضها على مسرح الطليعة

يقدم المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، العرض المسرحي "الشك"، على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح، ضمن استضافة المسرح لعروض المعهد.

مسرحية الشك

ويقدم العرض بمسرح الطليعة يوميًا ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري حتى الخميس 30 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر تذكرة العرض 42 جنيها تحجز من خلال شباك التذاكر.

قصة مسرحية الشك

وتطرح دراما العرض سؤالا: "هل من الضروري أن يقود (الشك) إلى معرفة الحقيقة، أم يقود المرء للوقوع في الخطأ؟.

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وتدور الأحداث في مدينة برونكس الأمريكية بنيويورك عام 1964، في مدرسة للتلاميذ حيث اتهمت مديرة المدرسة أحد العاملين بالتحرش بأحد طلاب المدرسة، ومن هنا تبدأ المديرة في مراحل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة في محاولة لإثبات حقيقتها من عدمه.