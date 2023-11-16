مسرح الطليعة يعلن إلغاء عرض "الليلة الموعودة"، اعرف السبب

أعلن مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، إلغاء عرض مسرحية "الليلة الموعودة" والتي كان من المقرر تقديمها ضمن عروض المعهد العالي للفنون المسرحية على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

وجاء في بيان مسرح الطليعة: "ننوه لجمهور الطليعة بأنه ليس من المخطط عرض المسرحية مستقبلًا بعد استبعادها بشكل نهائي لأسباب تخص صناعها".

مسرح الطليعة

وفي سياق متصل، يواصل مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، استضافة عروض المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، حيث من المقرر أن يقدم العرض المسرحي "الكأس الأخيرة"، ثالث عروض المعهد على مسرح الطليعة.

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ويقدم العرض على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، يوميًّا ابتداءً من يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، وحتى الخميس 23 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء.