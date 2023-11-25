الهدنة، برلمانى: مصر تسعى لتسوية سياسية فى المستقبل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين

الهدنة ، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدور المصرى فى تنفيذ الهدنة أثبت أن مصر تمتلك رصيدا فى ملف التفاوض بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهذا ما يؤكد نجاح سريان الهدنة خلال الساعات القليلة الماضية وتسليم الأسرى برعاية مصرية خالصة، ويعكس فى نفس الوقت مكانة الدولة المصرية فى المنطقة.

المطالبة ببلورة تسوية سياسية فى المستقبل

وأكد القطامى، أن الدولة المصرية منذ أول يوم فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل تتحرك بفاعلية أكثر من أى طرف آخر وتستخدم الدولة المصرية كل أدواتها لإحداث أي تغيير إيجابي فى الوضع الراهن فى غزة، بالإضافة إلى المطالبة ببلورة تسوية سياسية فى المستقبل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين.

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الشعب المصرى أظهر دور بطولي خلال هذه الأزمة

وأشار القطامى، إلى أن الدور المصرى سواء على الصعيد السياسى والإنسانى لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم ولن يتوقف، والشعب المصرى أظهر دور بطولي خلال هذه الأزمة، وذلك من خلال التفاف الشعب المصرى عن بكرة أبيه خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على السيادة المصرية والحدود من أية محاولات من شأنها النيل من أرض الوطن.

مصر حريصة على إرساء السلام فى المنطقة

وأضاف، أن مصر حريصة على إرساء السلام فى المنطقة، وأن ما يحدث لن ينتج عنه سوى قتل المزيد من الأطفال والأبرياء ومحاولة لجر المنطقة لمنطقة نزاع، ومن ثم على جميع الاطراف ان تنتبه لهذا الأمر جيدا والتوصل لحلول جذرية فى هذا الأمر.

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أنه خلال الهدنة الحالية، ستستمر الاستعدادات للمراحل التالية من العدوان على غزة.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة



وقال دانيال هاجاري:" خضع السجناء المفرج عنهم لفحوصات طبية وسيجتمعون قريبا مع عائلاتهم في قاعدة حتسيريم.

وشدد على الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة العسكرية لضمان إطلاق سراح الأسرى بشكل آمن، وأعرب عن تضامنه مع أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة."



ومن ناحية أخرى أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، أن الهدنة في غزة فترة توقف قصيرة ستعود بعدها الحرب بقوة كاملة.

قوات الاحتلال تنسحب من مستشفى الشفاء في غزة