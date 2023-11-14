رسميا، استبعاد بيلينجهام من قائمة منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل رسمي، استبعاد جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني من قائمة منتخب إنجلترا خلال المعسكر المقام في فترة التوقف الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله، خروج جود بيلينجهام من معسكر منتخب إنجلترا الحالي بسبب الإصابة.

وسبق وضم الإنجليزي جاريث ساوثجيب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بيلينجهام لقائمة فريقه خلال فترة التوقف الدولي الحالية، على الرغم من الإصابة التي يعاني منها.

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بيلينجهام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويتصدر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني، بعد مرور الجولة الـ 13 وقبل التوقف الدولي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ13

1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

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3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.



3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 13 وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد جيرونا في الصدارة متفوقا علي ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركزين الثاني والثالث.

ترتيب الدوري الاسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط