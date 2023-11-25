السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 31 درجة

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 31 درجة،فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال ساعات النهار، التي وصلت 31 درجة مئوية نهارا، و15 درجة مئوية ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

Advertisements

 وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن  درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية، كما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى نشاط الرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس  وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وأيضا أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى تأثر شمال البلاد بغطاء سحابي  حتى شمال الصعيد، والذي يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس، كما أنه يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على المناطق السالف ذكرها.

وحذرت هيئة الأرصاد  المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر طقس الاقصر القاهرة الكبري فيتو طقس اليوم درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

صلاح رشوان: وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من اللقاءات لحث المواطنين على المشاركة السياسية

ضبط ربع طن زيت سيارات بدون فواتير في محافظة الأقصر

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد فاطمة الزهراء بإسنا

بالحنطور الأقصري، توافد المواطنين على حملة شارك لدعم المرشحين في انتخابات 2024 (صور)

حفل تصفيات مواهب طلاب مدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد بالأقصر

35 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

مدير عام مكتبة مصر بالأقصر يبحث سبل التعاون مع وفد الجايكا الياباني

محافظ الأقصر يفتتح سوق خضار شرق السكة ومشروع مواقف سيارات السرفيس

الأكثر قراءة

قتلتها طالبة لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ظهور مقاتلة في تبادل أسرى الاحتلال تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر القسامية

تفاصيل تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بمسيرة إيرانية بالمحيط الهندى

لتوفير الفاتورة، نصائح قبل شراء واستعمال السخان الكهربائي

تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 25-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية