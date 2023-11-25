انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 31 درجة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال ساعات النهار، التي وصلت 31 درجة مئوية نهارا، و15 درجة مئوية ليلا.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية، كما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى نشاط الرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وأيضا أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.
ولفتت الأرصاد إلى تأثر شمال البلاد بغطاء سحابي حتى شمال الصعيد، والذي يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس، كما أنه يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على المناطق السالف ذكرها.
وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.
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