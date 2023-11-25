السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الانجليزي، نيوكاسل يبحث عن رقم غائب منذ قرن أمام تشيلسي

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي، يستضيف نيوكاسل نظيره تشيلسي على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نيوكاسل تفادي الخسارة في مواجهتي تشيلسي بالدوري الموسم الماضي، بعدما حقق الفوز وتعادل، بعدما تلقى قبلها 7 هزائم في 8 مباريات أمام الفريق اللندني.

ويبحث نيوكاسل عن تفادي الهزيمة في 3 مباريات متتالية أمام تشيلسي في البريميرليج للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد مسيرة من 4 مباريات دون هزيمة بين أبريل 1994 وسبتمبر 1995، بحسب "بي بي سي".

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وخسر البلوز 13 مباراة في البريميرليج على ملعب سان جيمس بارك، ولم يخسر في الدوري بميدان فريق أكثر منه سوى آرسنال وليفربول بواقع 15 مرة.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم متسلحًا بفوزه في 3 مباريات متتالية خارج ملعبه في البريميرليج، فيما نجح في التسجيل 4 مرات بينها آخر مباراتين خارج أرضه.

وبالنظر إلى مباريات تشيلسي الست التي خاضها في الدوري منذ بداية أكتوبر الماضي، فشهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف أكثر من أي فريق آخر في نفس الفترة، بتسجيل البلوز 16 هدفًا واستقباله 10 أهداف.

نيوكاسل يبحث عن رقم غائب منذ 116 عاما

وعلى الجانب الآخر، بإمكان نيوكاسل الفوز بـ 5 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري دون استقبال أهداف للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى منذ 116 عاما.

وخسر نيوكاسل 4 مباريات من أول 12 مباراة خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم، بعدما تكبد 5 هزائم طوال الموسم الماضي.

ومنذ تولي إيدي هاو المهمة الفنية لنيوكاسل منذ عامين، نجح آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي فقط في الفوز على ملعب سانت جيمس بارك بالبريميرليج.

ولم يخسر نيوكاسل أي مباراة بعد في البريميرليج يوم السبت في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي تحت قيادة هاو، محققًا 12 انتصارا و6 تعادلات، وآخر فريق تغلب على نيوكاسل في ذلك الموعد كان تشيلسي بالذات في أكتوبر من عام 2021.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الانجليزي


السبت  25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام …   5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس  ..  5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي..  5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

 

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

 

الاثنين  27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء 

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإنجليزي
1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

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