نجم الهلال السعودي يرحب بالانتقال إلى نيوكاسل الإنجليزي
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي روبن نيفيز نجم نادي الهلال السعودي، رحب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي في يناير المقبل عبر بوابة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
نيفيز يرحب بالانتقال إلى نيوكاسل
وقال الصحفي الإنجليزي بين جاكوب: روبن نيفيز لا يمانع في ترك الهلال والعودة إلى إنجلترا مرة أخرى.
وأضاف جاكوب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن نيفيز منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وعن بديل نيفيز في الفريق السعودي قال: "البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يكون بديلًا له في الهلال".
ولعب نيفيز هذا الموسم مع الهلال 23 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.
وانتقل نيفيز إلى الهلال السعودي خلال انتقالات الصيف الماضي، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت قرابة الـ 50 مليون يورو.
ديبالا على رادار الهلال السعودي
كشف الإعلامي الرياضي، حمد الدبيخي، أن نادي الهلال السعودي يستهدف ضم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، ليكون بديلا للبرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وخضع نيمار مؤخرا لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، سيغيب بسببها عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
وتعرض نيمار لهذه الإصابة، قبل 3 أسابيع، خلال مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيرفع نادي الهلال اسم نيمار من قائمته ويستبدله بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خضوع النجم البرازيلي للجراحة.
وقال حمد الدبيخي، في تصريحات تلفزيونية: "عندي معلومات أن هناك لاعبا بديلا مكان نيمار وهو الأرجنتيني باولو ديبالا".
ويمتد عقد ديبالا مع الذئاب روما حتى يونيو 2025، وسط وجود شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لفرق الدوري الإيطالي، في حين يقتصر هذا الشرط على 12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي.
ديبالا انضم إلى صفوف روما الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد مغادرة يوفنتوس عقب انتهاء عقده دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل تجديده.
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