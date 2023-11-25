السبت 25 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 5 جنيهات أقل سعر لكيلو الجوافة بسوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم السبت

 وسجل سعر برتقال بلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 6.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات،جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات،  نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 10 جنيهات، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر سماني من 13 إلى 16 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 22 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا،  سعر فراولة من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 22 جنيهًا،  الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي 30 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا،  كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة الجمعة 24-11-2023 في الدقهلية

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