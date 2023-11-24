الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 24-11-2023 بقنا

أسعار البلح، فيتو
أسعار البلح، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، شهدت شوادر محافظة قنا لجملة الفاكهة، ارتفاعا  في أسعار الفاكهة.

أسعار البلح

وتراوح أسعار البلح السيوي من 33 إلى 38 جنيهًا، وسعر بلح ثلاجة من 12 إلى 15 جنيها، البارحي من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار المانجو 

كما تراوح سعر المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو النعومي من 38 إلى 55 جنيها، والمانجو الفص من 53 إلى 65 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 35 إلى 65 جنيهًا.

أسعار الأفوكادو

سعر الأفوكادو بسعر من 70 إلى 110 جنيهات، نكتارين بلدي من 17 جنيها إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، باباظ بسعر من 12 إلى 18 جنيها، سعر دوم من 45 جنيها إلى 85 جنيها.

Advertisements

أسعار التفاح

وبلغ سعر التفاح المستورد 40 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 35 إلى 60 جنيها، والكوثري من 15 إلى 25 جنيها. 

أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في قنا، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها. 

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 10 إلى 20 جنيهًا، الشمام بسعر من 5 إلى 10 جنيهات، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها، وسعر البرقوق 40 إلى 60 جنيها.

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 10 إلى 15 جنيها أقل سعر له في سوق الجملة إلى 10 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 12 جنيهات إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 25 إلى 45 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 7.5 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر موز مغربي من 15 جنيها إلى 20 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الفاكهة اليوم أسعار التفاح أسعار الفاكهة اسعار المانجو أسعار البلح قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار الزيت اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

من سائق توك توك إلى ممثل في بطن الحوت، حكاية كروان مشاكل المثير للجدل

دوري أبطال أفريقيا، التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 24-11-2023

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

قرارات النيابة في جريمة قتل شاب لوالدته وإصابة شقيقته في مشاجرة داخل كمبوند بـ 6 أكتوبر

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

السيسي: آلاف الفلسطينيين سقطوا في حرب غزة أغلبهم من النساء والأطفال

الأهلي يخسر علي معلول أمام ميدياما الغاني

Advertisements

منوعات

المزيد

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

الرنجة تواجه خطر الانقراض، لهذا السبب

نسخة نباتية من العسل، لا يحتاج إلى نحل لإنتاجه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 24-11-2023

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

المزيد
الجريدة الرسمية