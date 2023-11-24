الجمعة 24 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 14 جنيهًا أقل سعر لكيلو الفراولة في سوق العبور

الفراولة، فيتو
الفراولة، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

 تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

 وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال بلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 6.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 10 جنيهات، سعر سماني من 13 إلى 16 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 22 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا،  بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا،  سعر فراولة من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 22 جنيهًا،  الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات،سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي 30 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا،  كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة الجمعة 24-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 24-11-2023 بقنا

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