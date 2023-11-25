باحث يكشف سر تزايد مظاهرات دعم غزة من سكان أمريكا الأصليين

كشف منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، سر تزايد مظاهرات دعم غزة في أمريكا خاصة بين أبناء السكان الأصليين المعروفين بالهنود الحمر، مؤكدا أن مقاومة الاحتلال حق لا يسقط بالتقادم مهما مر عليه الزمان، فالمقاومة عقيدة ترسخ في وجدان الشعوب المحتلة.

أسباب دعم الهنود الحمر للقضية الفلسطينية

وأوضح عمران، أن متابعة المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في أمريكا، تكشف ان أكثر الفئات والأعراق تأييدا للفلسطينين هم سكان أمريكا الأصليين، لافتا إلى معارضهم لإدارة بايدن في موقفها المتغطرس والمؤيد للاحتلال الإسرائيلي على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات

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واستكمل: ما يجمع بين أمريكا وإسرائيل هو شئ واحد، أنهم احتلوا أرض ليست لهم ويعملون بكل قوة لمحو ذاكرة العالم وإسقاط تاريخ سرقتهم للأرض.

وأضاف: بالرغم من مضي أكثر من ٣٠٠ عام على احتلال أمريكا ومطاردة أصحاب الأرض الأصليين، لكن من تبقى منهم لم ينسوا أنهم أصحاب أرض، ومن يحكمون أمريكا اليوم هم أبناء المحتل

واختتم: ستظل قضية العودة راسخة في وجدان الشعب الفلسطيني تتوارثها الاجيال المتعاقبة، لافتا إلى أن حلم القادة الاسرائيلين في التهجير سواء القسري أو الطوعي لن يتحقق لهم مهما امتلكوا من عتاد وعدة واموال ونفوذ عالمي.

مظاهرات داعمة للفلسطينين في حضور بايدن

كان عدد من المتظاهرين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية نظموا أمس الجمعة مظاهرة هتفوا فيها ضد الرئيس جو بايدن، أثناء سيره متجها نحو سيارته، في منطقة نانتوكيت عقب انتهاء مؤتمر صحفي علق فيه على صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وتداولت وسائل الإعلام فيديو لبايدن وهو يواجه صيحات المتظاهرين الذين يهتفون "فلسطين حرة"، بعد انتهاء مؤتمر صحفي علق فيه على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وقال بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأمريكين في قطاع غزة.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر إلى الرئيس السيسي على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة وإتمام صفقة الأسرى، وأكد بايدن خلال حديثه أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.

وأضاف بايدن أن هذه الهدنة مجرد بداية ومرت بسلام، معربا عن سعادته بتنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وشدد بايدن على أنه سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتن من قطاع غزة.

وفي السياق ذاته وجهت الحكومة التايلاندية الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين، خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.