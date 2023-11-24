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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 6.5 جنيه أعلى سعر لها بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 5 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات،  باذنجان أبيض من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 5  إلى 6.5 جنيه، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 35 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 12 جنيهًا، خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 32 إلى 38 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البطاطا سعر من 3 إلى 7 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات،  كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 9 إلى 11 جنيهًا،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر  خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه،   فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

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