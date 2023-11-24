استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، "ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا، في مطار العريش الدولي، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بالعريش

وأكد المحافظ وصول رئيسي وزراء إسبانيا "رئاسة الاتحاد الأوروبي" وبلجيكا "الرئاسة المقبلة"، على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد لقائهما الرئيس السيسي وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل الاشقاء الفلسطينيين وإيقاف الحرب على قطاع غزة، واستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وادخالها الي قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.