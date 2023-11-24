الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يتفوق تسويقيا على ليفربول قبل قمة الغد في البريميرليج

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مواجهة نارية ظهر غد السبت بين مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج والمقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهرا على ملعب الاتحاد 

وفي التقرير نعرض لكم القيمة التسويقية للفريقين قبل مواجهة الغد وذلك وفقا لترانسفير ماركت المختص بتسويق اللاعبين.

القيمة التسويقية لفريق ليفربول 

بلغت القيمة التسويقية للريدز 877 مليونا و300 ألف يورو ويعتبر أغلى اللاعبين في صفوف الفريق تسويقيا.

  • 75 مليون يورو الكولومبي لويس  دياز
  • المجري سوزبسلاي 70 مليون يورو
  • الإنجليزي ارنولد، الأرجنتيني  ماك اليستر، الأوروجوياني نونيز والمصري محمد صلاح 65 مليون يورو

 

 

القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي 

بلغت القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي مليار و26 مليون يورو، ويعد أغلي اللاعبين تسويقيا 

Advertisements

  • النرويجي هالاند 180 مليون يورو
  • الإنجليزي فودين 110 ملايين يورو
  • الإسباني رودري 100 مليون يورو

 

 

 

محمد صلاح 

وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة. 

إيرلينج هالاند 

بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي 

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

 

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي


السبت  25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام …   5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس  ..  5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي..  5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين  27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول مانشستر سيتي و القيمة التسويقية لفريق ليفربول القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي محمد صلاح

مواد متعلقة

قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع محمد صلاح وهالاند بالدوري الإنجليزي

مباريات الأسبوع، ليفربول يواجه مانشستر سيتي، الأهلي مع سموحة، والزمالك وفيوتشر (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

السيسي لمواطن: مش عاوز حاجة؟ شغال إيه وبتقبض أد إيه؟

تخفيضات ملابس الأطفال في الجمعة البيضاء، البنطلون بـ 2499 جنيها (صور)

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

سيدة للرئيس السيسي: منور البلد

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال بعد سريان الهدنة في غزة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديدية لهذه الفئات، تعرف عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

المزيد

انفوجراف

معلومات عن يوسف عطال بعد اعتقاله في فرنسا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية