مانشستر سيتي يتفوق تسويقيا على ليفربول قبل قمة الغد في البريميرليج

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مواجهة نارية ظهر غد السبت بين مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج والمقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهرا على ملعب الاتحاد

وفي التقرير نعرض لكم القيمة التسويقية للفريقين قبل مواجهة الغد وذلك وفقا لترانسفير ماركت المختص بتسويق اللاعبين.

القيمة التسويقية لفريق ليفربول

بلغت القيمة التسويقية للريدز 877 مليونا و300 ألف يورو ويعتبر أغلى اللاعبين في صفوف الفريق تسويقيا.

75 مليون يورو الكولومبي لويس دياز

المجري سوزبسلاي 70 مليون يورو

الإنجليزي ارنولد، الأرجنتيني ماك اليستر، الأوروجوياني نونيز والمصري محمد صلاح 65 مليون يورو

القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي

بلغت القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي مليار و26 مليون يورو، ويعد أغلي اللاعبين تسويقيا

Advertisements

النرويجي هالاند 180 مليون يورو

الإنجليزي فودين 110 ملايين يورو

الإسباني رودري 100 مليون يورو

محمد صلاح

وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة.

إيرلينج هالاند

بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي



السبت 25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام … 5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس .. 5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي.. 5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين 27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط