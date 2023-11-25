السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد ليفربول
مانشستر سيتي ضد ليفربول

الدوري الإنجليزي، يلتقي مانشستر سيتي وليفربول، الفريقان الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقائين جمعا الناديين في جميع المسابقات لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.

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وتعادل رجال بيب جوارديولا بشكل مذهل 4-4 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج قبل فترة التوقف الدولية، بينما تغلب ليفربول على برينتفورد 3-0 على ملعب أنفيلد.

محمد صلاح يتحدى هالاند

 ويعول ليفربول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح، والذي سبق وأن واجه مانشستر سيتي في 19 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 آخرين.

وعلي الجانب الآخر يعول مانشستر سيتي على نجمه هلاند الذي سجل 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في البريميرليج رفقة الفريق السماوي، وإذا سجل أمام ليفربول فسيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة، ومع ذلك يبقى ليفربول واحد من فريقين لم يهز النرويجي شباكهما في المسابقة، إلى جانب برينتفورد.

 

مشوار ليفربول ومانشستر سيتي في آخر 23 مباراة

ولم يخسر ليفربول سوى لقاء واحد في آخر 23 مباراة خاضها في الدوري ( بعدما حقق 15 انتصار- 7 تعادلات)، ومع ذلك لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه، كما لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها أيضًا خارج أرضه.

وعلى الجانب الآخر حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 23 مباراة خاضها على ملعبه، وفي حال حقق الفوز يوم السبت، فسيعادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي والذي يملكه سندرلاند بين ديسمبر 1890 وأبريل 1892.

تصريحات محمد صلاح عن مباراة المان سيتي 

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن صعوبة المهمة أمام فريق مانشستر سيتي مؤكدا أن موقعة السبت ستكون صعبة أمام أقوى فريق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لليفربول.

 

وأضاف: “لا أريد المقارنة مع فريقنا في الموسم الماضي مقارنة بالسيتي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”.

وأكمل: "المواجهة أمام السيتي هي أصعب مباراة يمكن أن نلعبها منذ سنوات".

وتابع: "لدينا مجموعة رائعة واللاعبون يتمتعون بشخصيات جيدة جدا، إنهم يريدون فقط العمل بشكل جاد وتحقيق الأشياء الهامة وهو أمر جيد".

 

محمد صلاح 

 وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة.

 

إيرلينج هالاند 

بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

 

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي 

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

 

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

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