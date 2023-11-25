السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المشروبات المقوية للمناعة لحمايتك من نزلات البرد

مشروبات مقوية للمناعة،
مشروبات مقوية للمناعة، فيتو

 طريقة عمل المشروبات المقوية للمناعة، تعد وسيلة جيدة لحماية جسمك من التعرض لعدوى نزلات البرد وفيروسات الشتاء المزعجة، مثل كورونا بمتحوراته، وفيروس الإنفلونزا، فهناك العديد من المشروبات العشبية الطبيعية، والمفيدة في تقوية الجهاز المناعي.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على حماية الجسم من العدوى.

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مشروبات مقوية للمناعة

 وتستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي بعض الوصفات للمشروبات المقوية للمناعة:

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات الصحية في العالم. فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أنه يحتوي على مركبات تسمى الكاتيكينات، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

لتحضير الشاي الأخضر، قم بغلي كوب من الماء ثم أضف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر وقم بتغطيته لمدة 3-5 دقائق. يمكنك إضافة القليل من العسل أو الليمون حسب الرغبة.

 

الشاي الأسود
الشاي الأسود هو نوع آخر من الشاي الذي يحتوي على مضادات الأكسدة. كما أنه يحتوي على مركبات تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

لتحضير الشاي الأسود، قم بغلي كوب من الماء ثم أضف ملعقة صغيرة من الشاي الأسود وقم بتغطيته لمدة 3-5 دقائق. يمكنك إضافة القليل من الحليب أو السكر حسب الرغبة.

 

الماء الساخن بالليمون
الماء الساخن بالليمون هو مشروب بسيط ولكن فعال لتقوية المناعة. فهو يحتوي على فيتامين سي، وهو أحد أهم الفيتامينات لصحة الجهاز المناعي. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

لتحضير الماء الساخن بالليمون، قم بغلي كوب من الماء ثم أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقم بتغطيته لمدة 5 دقائق. يمكنك إضافة القليل من العسل حسب الرغبة.

 

عصير البرتقال
عصير البرتقال هو مصدر غني بفيتامين سي، وهو أحد أهم الفيتامينات لصحة الجهاز المناعي. كما أنه يحتوي على ألياف تساعد على الهضم.

لتحضير عصير البرتقال، قم بعصر كوب من البرتقال الطازج. يمكنك إضافة القليل من العسل حسب الرغبة.

 

عصير التوت
عصير التوت هو مصدر غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أنه يحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، وهما من الفيتامينات المهمة لصحة الجهاز المناعي.

لتحضير عصير التوت، قم بمزج كوب من التوت الطازج أو المجمد مع كوب من الماء. يمكنك إضافة القليل من العسل حسب الرغبة.

 

المشروبات العشبية
هناك العديد من المشروبات العشبية التي يمكن أن تساعد في تقوية المناعة، مثل:

شاي الزنجبيل: الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.
شاي الكركم: الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.
شاي البابونج: البابونج له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات.
شاي النعناع: النعناع له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج.

لتحضير أي من هذه المشروبات العشبية، قم بغلي كوب من الماء ثم أضف ملعقة صغيرة من العشبة وقم بتغطيته لمدة 5 دقائق. يمكنك إضافة القليل من العسل حسب الرغبة.

مشروبات عشبية مفيدة

 

نصائح لإعداد مشروبات مقوية للمناعة

 استخدم مكونات طازجة قدر الإمكان.
لا تضيف الكثير من السكر أو المحليات الأخرى.
يمكنك إضافة القليل من الحليب أو الكريمة إلى بعض المشروبات، مثل الشاي أو العصير.
من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، لتقوية المناعة بشكل عام.

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