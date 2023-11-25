زي النهاردة، افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي وسط اهتمام عالمي

في مثل هذا اليوم من عام 2021، افتتح طريق الكباش للجمهور بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الأقصر وسط ضجة واحتفالات ضخمة واهتمام عالمي غير مسبوق.

ما هو طرق الكباش ؟

الكِبَاشِ، طريق يزيد عمره على 3500 عام ويبلغ طوله 2.7 ميل وعرضه حوالي 250 قدمًا، ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وقد تم اكتشافه في مدينة طيبة القديمة (بمدينة الأقصر حاليًا)، حيث تصطف تماثيل أبو الهول والتماثيل برأس الكبش على الجانبين.

بدأ بناء طريق الكباش خلال عصر الدولة الحديثة واكتمل في عهد حاكم الأسرة الثلاثون نختنبو الأول (380-362 قبل الميلاد)، لكن الطريق دفن تحت طبقات من الرمال على مر القرون، وتم العثور على أول أثر للطريق في عام 1949 عندما اكتشف عالم الآثار المصري زكريا غنيم ثمانية تماثيل بالقرب من معبد الأقصر، مع اكتشاف 17 تمثالًا آخر من 1958 إلى 1961 و55 تم اكتشافها من 1961 إلى 1964 - كل ذلك في محيط 250 مترا.

Advertisements

من عام 1984 إلى عام 2000، تم تحديد مسار الممشى بالكامل أخيرًا، تاركًا للحفارات للكشف عن الطريق، ولكن الأمر كان صعبا حيث ترتب عليه عمليات هدم لإفساح المجال للطريق، وبدأ مشروع التطوير في 2007 وتوقف في 2011، ثم استؤنف العمل في 2017 حتى عام 2021.

تفاصيل التجديد والافتتاح الكبير لطريق الكباش

في 25 نوفمبر 2021، افتتحت مصر طريق الكباش للجمهور بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الأقصر وسط ضجة كبيرة، بعد أن أنهت أعمال الترميم التي استغرقت أكثر من سبعة عقود.

وضمت المسيرة مشاركين بالزي الفرعوني، وأوركسترا سيمفونية، وتأثيرات ضوئية، وراقصين محترفين، وقوارب على النيل، وعربات تجرها الخيول.

مع بداية الاحتفال، كانت هناك ثلاثة مراكب «مقدسة» مصممة بالطراز الفرعوني تسير في قلب نهر النيل وسط أضواء مبهرة، وصُممت تلك «المراكب المقدسة» في نهر النيل لترمز إلى ثالوث طيبة المقدس، آمون وموت وخونسو، وهي رموز الاحتفال بعيد الإبت لدى المصريين القدماء.

وكان يتعين على الكهنة القيام بتلك الطقوس مرتين سنويا: الأولى في عيد الحصاد، والثانية في عيد جلوس الملك. وبذلك يعدّ هذا الطريق، الذي يطلق عليه اسم طريق المواكب الملكية، أقدم طريق احتفالي ديني في التاريخ.