السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

توخيل للاعبي البايرن بعد قرار عدم التغيير أمام كولن: لا تحملوا أي ضغينة ضدي

توماس توخيل،فيتو
توماس توخيل،فيتو

الدوري الألماني، أوضح توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، سبب اتخاذه القرار بعدم إجراء أي تبديل على مدار مباراة فريقه ضد كولن، أمس الجمعة، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني.

 

واكتفى المدرب الألماني بالتشكيل الأساسي الذي بدأ المباراة حتى نهايتها، بفوز فريقه بهدف دون رد، سجله المهاجم الإنجليزي هاري كين.

وخلال تصريحات لشبكة "DAZN"، برر توخيل قراره، قائلا: "لم أشعر بأنني بحاجة لذلك، ليس لأنني لا أثق في البدلاء، بل لأن الآخرين كانوا جيدين طوال الوقت".


وأشار إلى حاجته لاستمرار تشوبو موتينج في الملعب بسبب تميزه على مستوى الرأسيات، مضيفا: "لقد أمضيت وقتا طويلا وأنا أفكر في كيفية إقحام توماس مولر، وربما ماتيس تيل وجيريرو لبعض الدقائق".

وأكمل: "كنت قريبا من فعل ذلك، لكني لم أرغب في الإخلال بإيقاع الفريق، ولم تخطر في بالي فكرة مبهرة حينها".

وأقر توخيل بتحدثه مع اللاعبين بشأن عدم دفعه بأي من منهم في الشوط الثاني، قبل أن يطالبهم بالحفاظ على الروح التي أظهرها الفريق، دون حمل أي ضغينة ضده.

فاز فريق  بايرن ميونخ  على كولن بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت  في الجولة الثانية عشرة من البوندسليجا علي ملعب راين إينرجي معقل فريق كولن.

 

أحداث الشوط الأول 

سيطر لاعبو بايرن ميونخ علي مجريات الشوط الأول وأضاع اللاعبون فرصا عديدة.

 

وخطف هاري كين هدف أول للبايرن في الدقيقة 20 من تسديدة من داخل المنطقة.

 

واستمرت محاولات بايرن ميونخ لإحراز هدف يعزز فوزه ولكنه كافة المحاولات باءت بالفشل أمام مرمى كولن. 

 

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي: 

 

 تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: نوير 

خط الدفاع: اوباميكانو، كيم مين جاي، مزراوي، كيميتش 

خط الوسط: لايمر، جوريتزكا، ساني 

خط الهجوم: كومان، كين، تشوبو موتنج 

الشرينجيتو: تشابي ألونسو مدربا لـ بايرن ميونخ في الموسم المقبل

كشف برنامج "الشرينجيتو" الشهير في إسبانيا، أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب فريق باير ليفركوزن سيتولى تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل.

 

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وبحسب البرنامج، فإن تشابي ألونسو البالغ من العمر 41 عاما سيكون مدربا لفريق بايرن ميونخ الموسم المقبل، وسيخلف المدرب الحالي توماس توخيل.

 

وفي أغسطس الماضي أعلن باير ليفركوزن، تمديد عقد تشابي ألونسو لمدة عامين، ليبقى مع الفريق حتى 2026.

 

وجاء تمديد عقد ألونسو في ظل تقارير تحدثت عن أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل في ريال مدريد أو توماس توخيل في بايرن ميونخ.

 

وسبق أن لعب ألونسو لفرق ريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ.

 

موقف تشابي ألونسو ومسيرته

وقبل أسابيع قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ألونسو يملك اتفاقا سريا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.

 

وقال ماتياس براتس الصحفي في "راديو ماركا" إن ريال مدريد اختار ألونسو لتدريبه الموسم المقبل.

 

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن تشابي ألونسو أدار 54 مباراة لفريق باير ليفركوزن، فاز في 33، وتعادل في 11، وخسر 10، علمًا بأنه سبق أن أدار 98 مباراة لريال سوسيداد فاز في 40، وتعادل في 23، وخسر 35.

 

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 31 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطتين عن بايرن ميونخ.

 

وتأهل الفريق إلى دور الـ16 في كأس ألمانيا كما تأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بتحقيق الفوز في أول 4 جولات في دور المجموعات.

 

ولم يخسر باير ليفركوزن في أي مباراة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

 

يشار إلى أن توماس توخيل تولى تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي وينتهي تعاقده مع النادي البافاري في يونيو 2025.

 

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت”، فإن توخيل أدار 30 مباراة لبايرن ميونخ حقق الفوز في 20 منها، وتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات.

 

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