نجم فولهام يعود إلى قائمة اهتمامات بايرن ميونخ في انتقالات يناير

بايرن ميونخ، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فولهام، عاد للارتباط من جديد بنادي بايرن ميونخ، الذي كان قريبا من التعاقد معه في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفشل انتقال بالينيا للنادي الألماني رغم وصوله إلى ميونخ وخضوعه للفحوصات الطبية، نظرا لعدم قدرة فولهام على ضم بديل له.

من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" التقارير التي أشارت إلى رغبة بايرن في التعاقد مع صاحب الـ28 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأكدت "سكاي" أن مسؤولي بايرن يرغبون بالفعل في ضم اللاعب، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن، بعكس ما ذكرت بعض المصادر الأخرى حول وجود اتفاق نهائي.

ولا يريد بطل ألمانيا دفع المبلغ المطلوب من فولهام، والذي يتراوح بين 60 و65 مليون يورو، كما أن النادي لم يدخل في مفاوضات حتى الآن مع مسؤولي فولهام بشأن الصفقة.

في الوقت ذاته، ما زال بالينيا راغبا في ارتداء قميص بايرن ميونخ، رغم توقيعه على عقد جديد مؤخرا حتى صيف 2028.

وأكدت أنه حال إبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، فإن تكلفتها ستكون أقل من المبلغ المطلوب.

ويمتلك فريق بايرن ميونخ أقوى خط هجوم وخط دفاع في الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 رغم تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا.

وأحرز لاعبو بايرن ميونخ 42 هدفا كأقوى خط هجوم في الدوري الألماني بفارق كبير عن أقرب منافسيه باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني والذي أحرز لاعبوه 34 هدفا خلال أول 11 جولة.

كما يعد بايرن ميونخ الأقوى في خط الدفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 9 أهداف، ويليه باير ليفركوزن ولايبزيج بـ 10 أهداف.



ويتصدر الانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني



1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ: 17 هدفا

2- سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت: 15 هدفا

3- لويس أوبيند لاعب لايبزيج: 9 أهداف

4- ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ: 8 أهداف

4- جوناس ويند لاعب فولفسبورج: 8 أهداف

5- فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن: 7 أهداف

5- إرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج: 6 أهداف

5- عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت: 6 أهداف

5- اليخاندرو غريمالدو لاعب باير ليفركوزن: 6 أهداف

5- ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم: 6 أهداف

6- دينيز أونداف شتوتجارت 5

6- يان نيكلاس بيست هايدنهايم 5

6- مارفين دوسكتش فيردر بريمن 5

6- الحسن بليا بوروسيا مونشنغلادباخ 5

6- جوناس هوفمان باير ليفركوزن 5

6- إرين دينكسي هايدنهايم 5



ترتيب الدوري الألماني



ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل باير ليفركوزن قمة جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا " برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ حامل اللقب، ويليهم شتوتجارت ثالثا برصيد 24 نقطة ثم لايبزيج رابعا برصيد 23 نقطة ثم بوروسيا دورتموند خامسا برصيد 21 نقطة.

فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء تواجد يونيون برلين في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني من أبرز المفاجآت خاصة أن الفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11

1- باير ليفركوزن 31 نقطة

2- بايرن ميونيخ 29 نقطة

3- شتوتجارت 24 نقطة

4- لايبزيج 23 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 21 نقطة

6- هوفنهايم 19 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 18 نقطة

8- فرايبورج 14 نقطة

9- بوروسيا مونشنغلادباخ 13 نقطة

10- أوجسبورج 13 نقطة

11- فولفسبورج 13 نقطة

12- فيردر بريمن 11 نقطة

13- هايدنهايم 10 نقاط

14- بوخوم 9 نقاط

15- دارمشتات 8 نقاط

16- ماينز 7 نقاط

17- كولن 6 نقاط

18- يونيون برلين 6 نقاط