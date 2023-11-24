الجمعة 24 نوفمبر 2023
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سياسة

بتوجيه من البابا تواضروس، وضع رفات القديس موريس بكنيسة مدينة نصر

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشهيد مار مينا.

عقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أكليمندس صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

وفي سياق آخر افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مبنى ومنارات البوابة الجديدة للكنيسة ذاتها، التي تم تشييدها على محور شيزو آبي، وذلك في إطار زيارته لها أمس الأول، حيث عقد اجتماع الأربعاء بها.

 

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رفات القديس موريس

كما إطلع قداسة البابا تواضروس الثاني على وثيقة رفات القديس موريس وبعض أعضاء الكتيبة الطيبية، الذي أهداه دير القديس موريس بسويسرا لنيافة الأنبا أكليمندس.

ووَجَّهَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بوضع الرفات بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر.

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