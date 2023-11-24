علي الحجار: اشتغلت صبي مكوجي وكنت برسم اللوحات وأبيعها بـ" 10 قروش"

كشف المطرب علي الحجار الأعمال الذي عمل بها قبل الغناء، ونصيحة والده له، وذلك أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع محمود سعد.

وقال الحجار:"اشتغلت صبي مكوجي، وكنت برسم اللوحات وبيبعها ورسمت رسمة للحلاق وبعدها اتعرفت بالمنطقة وكنت برسم بـ١٠ ساغ ، وذلك قبل دخولي عالم الغناء"

وتابع والدي وجه لي نصيحة قبل وفاته قائلا:"يا حبيبي اوعى الغرور، والغرور أول درجة في السقوط واستمرارية النجاح ده بسبب دعا أمي وأبويا".

وأضاف "إن الغناء هو اللي بيدني الطاقة وأنا عندي ٦٩ سنة دلوقتي ولكن بلاقي الإنجاز الحقيقي في إن لسة فيه جمهور بيسمع ده اللي بيديني الطاقة"

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الفنان علي الحجار

وحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء

كواليس حلقة علي الحجار مع محمود سعد

ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.