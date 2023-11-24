علي الحجار يتحدث عن ذكرياته مع مسرح الموسيقى العربية

عبر المطرب علي الحجار عن فرحته عند دخوله مسرح الموسيقى العربية والذي كان استوديو لبرنامج سولد اوت، أثناء استضافته مع الإعلامي محمود سعد.

وقال علي الحجار:"فرحتي بمسرح الموسيقى العربية الذي كان معهدا للموسيقى سابقا لا توصف، ولما كنت صغير قعدت في نفس المكان علشان اسمع والدي إبراهيم الحجار، وكان لابس بدلة بيضا واسعة عليه "

وتابع:"وكان فيه مجموعة من الشباب اتريقوا عليه وأنا اتضايقت وقولتلهم لما تسمعوا صوته احكموا عليه وتفاعل الشباب معاه لما غنى واتأسفوا ليا بعد كده"

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وأضاف علي الحجار:"قرأ والدي في الجورنال عن امتحان للمطربين بالقاهرة وهو من بني سويف ودخل الامتحان في القاهرة وانبسطت اللجنة من أدائه وقال للجنة إنه تعلم المقامات الموسيقية من والده وتعلم العود بمفرده على قهوة من عواد"

الفنان علي الحجار

وحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء

كواليس حلقة علي الحجار مع محمود سعد

ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.