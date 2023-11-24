ضبط ربع طن زيت سيارات بدون فواتير في محافظة الأقصر

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة، والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.



جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن، والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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أسفرت الحملات عن تحرير 43 محضرا ومخالفة تموينية، حيث تم تحرير في مجال الأسواق والموارد البترولية 25 محضرا تموينيا (عدم اعلان عن الاسعار- بيع ازيد من السعر–عدم وجود فواتير- غلق بداليين في المواعيد الرسمية)، وتمثلت أبرز الأحراز والمضبوطات، ربع طن زيت سيارات بدون فواتير.

وفي مجال المخابز تم تحرير عدد 18 مخالفة تموينية، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– انتاج خبز ناقص الوزن – عدم وجود ماكينة – عدم نظافة).

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب الأوزان، وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها، لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.



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