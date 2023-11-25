أفلام 2024.. كوميدى وأكشن ورومانسى.. محمد عادل إمام وأحمد الفيشاوى بعملين.. ومنى زكى وأمينة خليل أبرز الوجوه النسائية.. والعوضى وزينة مفاجأة الموسم

بعد موسم سينمائى ناجح، تميزت فيه عدد من الأفلام بتحقيق إيرادات غير مسبوقة، تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال مجموعة كبيرة من الأفلام تزامنًا مع قدوم العام الجديد 2024. الأفلام الجديدة تتنوع بين الأكشن والرومانسى والكوميدى. ويتمنى صناع هذه الأفلام أن تضع الحرب على غزة أوزارها قريبًا، لا سيما أنها أثرت خلال الأربعين يومًا الماضية تأثيرًا كبيرا على الأفلام المعروضة وتسببت فى رفع بعضها من دور العرض.. التقرير التالى يرصد أفلام 2024.

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«آل شنب» ليلى علوى ولبلبة

يُطرح خلال الأيام المقبلة فيلم “آل شنب” بطولة النجمتين ليلى علوى ولبلبة، وبالتحديد ستستقبله السينمات العربية فى 29 نوفمبر الجارى، تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى (لايت) حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة تسمى آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات وأبناءهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.. تشارك فى البطولة بجانب ليلى ولبلبة كل من سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، يأتى بتأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

“شماريخ” لأمينة خليل وآسر ياسين

رسميًا تستقبل دور العرض السينمائية المصرية والعربية يوم 13 ديسمبر المقبل فيلم “شماريخ” من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين بتوقيع الكاتب والمخرج عمرو سلامة، وتقرر إدراجه تحت تصنيف رقابى بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدته تبدأ من 12 عاما.. وسيعرض أول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى ضمن برنامج «روائع عربية»، وذلك يوم 7 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج.

وتدور أحداث شماريخ، حول فكرة الضغوطات التى يتعرض لها الإنسان فى الحياة.

“الإسكندراني” لأحمد العوضى وزينة

كما حدد صناع فيلم “الإسكندراني” موعدا مبدئيا لعرض الفيلم فى السينمات وهو فى نهاية شهر ديسمبر من العام الحالى ليندرج بقائمة أفلام رأس السنة 2024. ويأتى الفيلم من بطولة ثنائى فنى يجتمعا لأول مرة وهما أحمد العوضى وزينة.. ويشاركهما بالعمل كل من؛ صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، حسين فهمى، محمود حافظ، محمد رضوان، رحاب الجمل، وهو من إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندرانى، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم جديد يجمع بيومى فؤاد وسيد رجب

ويخوض النجمان سيد رجب وبيومى فؤاد فى تجربة سينمائية جديد عقب نجاح فيلمهما الكوميدى “وقفة رجالة” وسيقدمان فيلما يحمل اسم “أنا وابن خالتي” بالتزامن مع موسم رأس السنة 2024، إذ ستقبله السينمات فى 13 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

“أنف وثلاث عيون” برؤية 2024

وعقب مرور أكثر من نصف قرن على طرح “أنف وثلاث عيون” للأديب إحسان عبد القدوس، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر، مستعينين بأن النص الأصلى ما زال صالحا لتقديمه اليوم، وسيعمل على إعادة إحياء النص المخرج أمير رمسيس برؤية درامية وسيناريو وحوار لـ وائل حمدى.

وتأتى المعالجة المعاصرة من الفيلم ببطولة كل من ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، دينا الشربينى، جيهان الشماشرجى، سلوى محمد على، نور محمود، صدقى صخر، والطفل سليم مصطفى..

وفيلم “أنف وثلاث عيون” تدور أحداث حول الدكتور (هاشم) وعلاقاته النسائية المتعددة.. حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم (أمينة) التى تقع فى غرامه وتطلب الطلاق من زوجها وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع فى غرام الشابة الصغيرة (نجوى).

“أبو نسب” لمحمد إمام

كما تستقبل دور العرض السينمائى فيلم «أبو نسب» الذى يخوض بطولته النجم محمد عادل إمام، وذلك فى النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل، وكعادة أفلام محمد إمام تدور أحداثه فى إطار من الكوميدى والرومانسية حول شخصية طبيب يدخل فى العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشكلات التى تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر. ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب محمد إمام كل من ياسمين صبرى، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفى وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى أمام.

“عادل مش عادل” لأحمد الفيشاوي

ودخل فيلم أحمد الفيشاوى الجديد “عادل مش عادل” مرحلة التلوين والمونتاج، استعدادًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة ويأتى العمل من قصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى وبمشاركة عدد من النجوم والنجمات أبرزهم؛ شيرى عادل والراقصة دينا والمطربة المغربية نوال، والفنان محمود البزاوى.

“القاهرة مكة” لـ منى زكى

عقب سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب الأمور الرقابية.. تقرر إدراج فيلم “القاهرة مكة” لمنى زكى للمنافسة والعرض بأفلام رأس السنة 2024.. وتدور أحداثه حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء فى الماضى وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.. يأتى الفيلم بتأليف محمد رجاء وبتوقيع المخرج هانى خليفة.

“بضع ساعات فى يوم ما” لمى عمر والشرنوبي

فيما قرر صناع فيلم بضع ساعات فى يوما ما طرحه فى يوم 18 يناير 2024.. وتأتى أحداثه فى إطار تشويقى رومانسى حول مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهى مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها بعضا عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين، ويقوم ببطولته كل من: مى عمر، محمد الشرنوبى، هنا الزاهد، وهشام ماجد.. بتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

“الملحد والسرب والجواهرجي” موقف واحد

وهناك ثلاثة أفلام من المقرر أن يتم عرضها مع نهاية العام الجارى إلا أن ثلاثتها يجمعها موقف واحد على الرغم من اختلاف أبطالها وقصصها وفريق العمل المشارك بها. ففيلم “الملحد” لماندو العدل، و“السرب” للمخرج أحمد نادر جلال و“الجواهرجي” للمخرج إسلام خيرى، تجمعهم سلسلة طويلة من التأجيلات وجميعهم تم الانتهاء من تصوير مشاهدهم بالكامل والإعلان عن طرحهم قريبًا، إلا أنه حتى الآن من غير المؤكد مشاركتهم بموسم رأس السنة 2024.