الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف موعد الضربات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة: إن القوات الإسرائيلية ستستأنف عملياتها القتالية في قطاع غزة ، بعد انتهاء الهدنة ووقف إطلاق النار.

موعد عودة العمليات القتالية بغزة 

 وأضاف المتحدث في حديث متلفز: "هذه الهدنة ووقف العمليات القتالية فترة مؤقتة والحرب لن تنتهي وستستأنف، وسيعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير حركة حماس .

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع خططا عسكرية واضحة ومختلفة في ساحات القتال بغزة، ستلبس حلة جديدة بعد انتهاء الهدنة، واستئناف العمليات القتالية بشكل موسع في جنوب القطاع ، كما حدث في الشمال بغية تفكيك منظومة حركة حماس العسكرية والسلطوية".

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وبدأ اليوم الجمعة سريان الهدنة المؤقتة التي ستستمر 4 أيام بين إسرائيل و"حماس" توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم نقل كل مجموعة من الرهائن الذين تطلقهم "حماس" كل يوم إلى إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية في غزة، مشيرة إلى أنه عند التأكد من أن الرهائن المفرج عنهم مواطنون إسرائيليون تم الاتفاق عليهم على وجه التحديد، ستطلق إسرائيل سراح مجموعتها المحددة مسبقا من السجناء الفلسطينيين.

 

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