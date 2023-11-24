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ثقافة وفنون

أول صور من حفل زفاف المطربة نهال نبيل

حفل زفاف نهال نبيل،
حفل زفاف نهال نبيل، فيتو

بدء منذ قليل حفل زفاف المطربة نهال نبيل في أحد الفنادق الخاصة بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

حفل زفاف نهال نبيل

وحرص على حضور حفل زفاف نهال نبيل كل من غادة رجب والمطربة هايدي موسى والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

يذكر أن نهال نبيل شقيقة الفنان خالد نبيل، وبدأت مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات".

ثم قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شي".

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ومن أبرز الألبومات التي قدمتها المطربة  نهال نبيل ألبوم “مفاجأة” والذي ضم 10 أغاني مختلفة.

تعاونت نهال في ألبومها مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين ومحمد عاطف وخالد أبو الفتح وسامى على وأحمد سامى ورنا طارق، والألحان وليد سعد وشريف تاج وأحمد حسين وكريم بغدادى وقام بوضع التوزيع الموسيقي الفنان خالد نبيل.



يذكر أن الفنانة نهال نبيل بدأت حياتها الفنية في برنامج ستوديو الفن عام 2004 وفازت بالميدالية الفضية، ثم شاركت في عدد من الحفلات مع كبار النجوم وزادت شهرتها بعد غنائها تتر مسلسل "سارة".

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نهال نبيل الفنانة نهال نبيل المطربة نهال نبيل

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