الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

كين يقود تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كولن في البوندسليجا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

الدوري الألماني، أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة كولن في المباراة التي ستقام في الجولة الثانية عشر من البوندسليجا علي ملعب راين إينرجي معقل فريق كولن.

 

وجاء تشكيل بايرن ميونخ علي النحو التالي: 

 

 تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمي: نوير 

خط الدفاع: اوباميكانو، كيم مين جاي، مزراوي، كيميتش 

خط الوسط: لايمر، جوريتزكا، ساني 

خط الهجوم: كومان، كين، تشوبو موتنج 

الشرينجيتو: تشابي ألونسو مدربا لـ بايرن ميونخ في الموسم المقبل

كشف برنامج "الشرينجيتو" الشهير في إسبانيا، اليوم الخميس، أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب فريق باير ليفركوزن سيتولى تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل.

 

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وبحسب البرنامج، فإن تشابي ألونسو البالغ من العمر 41 عاما سيكون مدربا لفريق بايرن ميونخ الموسم المقبل، وسيخلف المدرب الحالي توماس توخيل.

 

وفي أغسطس الماضي أعلن باير ليفركوزن، تمديد عقد تشابي ألونسو لمدة عامين، ليبقى مع الفريق حتى 2026.

 

وجاء تمديد عقد ألونسو في ظل تقارير تحدثت عن أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل في ريال مدريد أو توماس توخيل في بايرن ميونخ.

 

وسبق أن لعب ألونسو لفرق ريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ.

 

موقف تشابي ألونسو ومسيرته

وقبل أسابيع قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ألونسو يملك اتفاقا سريا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.

 

وقال ماتياس براتس الصحفي في "راديو ماركا" إن ريال مدريد اختار ألونسو لتدريبه الموسم المقبل.

 

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن تشابي ألونسو أدار 54 مباراة لفريق باير ليفركوزن، فاز في 33، وتعادل في 11، وخسر 10، علمًا بأنه سبق أن أدار 98 مباراة لريال سوسيداد فاز في 40، وتعادل في 23، وخسر 35.

 

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 31 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطتين عن بايرن ميونخ.

 

وتأهل الفريق إلى دور الـ16 في كأس ألمانيا كما تأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بتحقيق الفوز في أول 4 جولات في دور المجموعات.

 

ولم يخسر باير ليفركوزن في أي مباراة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

 

يشار إلى أن توماس توخيل تولى تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي وينتهي تعاقده مع النادي البافاري في يونيو 2025.

 

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت”، فإن توخيل أدار 30 مباراة لبايرن ميونخ حقق الفوز في 20 منها، وتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات.

 

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بايرن ميونخ الدوري الألماني توماس توخيل كولن تشكيل بايرن ميونخ

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