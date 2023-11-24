الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

بجوائز مالية ضخمة، سوروكين يعلن من القاهرة عن بطولة روسية جديدة

الكسي سوروكين،فيتو
الكسي سوروكين،فيتو

تنظم السفارة الروسية بالقاهرة، غدا السبت، مؤتمرا صحفيا لـ الكسي سوروكين مدير اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الدولية الأولى.

 

وتعد تلك المسابقة التي تنظمها روسيا في الفترة من 15-29 سبتمبر 2024 وهي بطولة جديدة للمنافسات الرياضية المختلفة وذات جوائز مالية كبيرة.

 

واشارت السفارة الروسية بالقاهرة إلى أن ألعاب الصداقة العالمية هي البطولة الجديدة متعددة الرياضات ذات جوائز مالية كبيرة، حيث سيتمكن كبار الرياضيين من جميع القارات من المشاركة.

 

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ومن المقرر أن يتم عرض مشروع ألعاب الصداقة العالمية من قبل المدير العام للجنة المنظمة للبطولة أليكسي سوروكين.

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الدوري المصري السفارة الروسية بالقاهرة منتدى الشباب المصري الروسي موسكو

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