الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

عبر القاهرة، الطوارئ الروسية تجلي 130 روسيا من غزة إلى موسكو

مواطنون روس قبل إجلائهم
مواطنون روس قبل إجلائهم إلى موسكو، فيتو

قالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت مبكر اليوم الجمعة، إن رحلة خاصة أعادت إلى موسكو 103 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة.

وذكرت الوزارة في منشور على تطبيق "تيليجرام"، أن المجموعة عادت إلى الوطن على متن طائرة من طراز إليوشن-76 في رحلة عارضة.

وجاء في المنشور أن 101 روسي نُقلوا من غزة إلى مصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الروس الذين تم إجلاؤهم 750 شخصًا. ونُقل أكثر من 650 جوًّا إلى روسيا، بينهم أكثر من 300 طفل.

Advertisements

وأشاد الكرملين يوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ووصفه بأنه "أول نبأ سار منذ فترة طويلة" خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال إن فترات الهدنة الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الطوارئ الروسية موسكو غزة طراز إليوشن-76 الكرملين إطلاق النار في غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الهدنة الانسانية

الأكثر قراءة

اتساع دائرة الاحتجاجات في أيرلندا، اشتباكات وتخريب وحرق سيارات وقطار مترو (فيديو)

مدرب جامبيا: جماهير الزمالك عظيمة وحان الوقت ليستعيد الأبيض أمجاده الإفريقية

كواليس انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، مفاجأة عن المقابل بعد موافقة كولر

أمين عام "النجباء": واجب على الجميع إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق

محمد صلاح: الزمالك يستطيع الفوز على أبو سليم بالروح والإصرار

أحمد مراد: حياتي العادية حاجة لكن أثناء الكتابة بكون في جو تاني

خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم بمحافظات مصر

أحمد مراد عن بطل روايته أبو الهول: شخصية موجودة في الحياة ومصابة بمرض جنون الارتياب

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية