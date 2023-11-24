قال بنك القاهرة إنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

وأعلن بنك القاهرة طرح حساب "ميجا توفير" ذي العائد الشهري لجميع العملاء، حيث يتمتع المنتج المصرفي الجديد بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

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مميزات حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدني للرصيد 50 ألف جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

كما يتيح الحساب من بنك القاهرة أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

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ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.

بنك القاهرة، فيتو

أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من 2023

سجلت صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نموًا ملحوظًا بنحو 29%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 1036 مليون جنيه مقابل 804 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 31%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

ويقدم بنك القاهرة خدمات مصرفية عديدة ومتنوعة لعملاء ومنها قرض المعاش.

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

"الحد الأدنى لقيمه المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمه القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الاقصى لقيمه القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 اشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120شهر)

معدل العائد: 20% متناقصة

وفى حالة الزملاء بالمعاش او معاش مبكر فإن معدل الفائده بسعر عائد مخفض بنسبة 19 % متناقصه"

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فيما تعد المستندات المطلوبة عملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحده من الاجراءات الهامه في عمليه التمويل وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان""

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل"