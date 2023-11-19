الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة: الانتهاء من إنشاء مواقف للسرفيس بالعامل الأول والبوهي بإمبابة قريبا (صور)

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة بمسؤلي المحافظة، فيتو

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجارى تنفيذها.

وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الأهمية التى توليها المحافظة لملف النظافة مشيرًا إلى وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بكافة عواملها من تأهيل للكوادر البشرية ورفع كفاءة الآت ومعدات ودعم أسطول السيارات الخاصة بالمنظومة وزيادة الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية وبحث عدد من البدائل للتعامل مع المخلفات الصلبة والاستفادة منها كفرصة استثمارية والتى منها إقامة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة والجارى إنشائها بمنطقة أبو رواش على مساحة 10 أفدنة وبطاقة 1000طن يومى بالإضافة إلى الدفع بحوالي ٢٥ شركة للجمع السكني وتنظيم آلية نقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة والمقالب العمومية.

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وكإستجابة عاجلة لعدد من شكاوى الحضور والخاصة بالإشغالات والإنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى بإتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع إنتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بكافة القطاعات مشيرًا فى هذا الصدد إلى نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 ألآف حالة إشغال يوميًا.

إستلام وإعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية ام دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإستلام وإعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية ام دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر، وموجهًا فى ذات السياق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لحل اي معوقات تواجه مشروع الصرف الصحي بقرية وردان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولرفع القدرة الاستيعابية لمدارس مركز ومدينة أوسيم وجه راشد بسرعة إستخراج الترخيص الخاصة بإنشاء مدرستين الأولى بقرية برطس والثانية بطريق مركز شرطة اوسيم وسرعة دخولهما الخدمة.

إنشاء ٢ موقف للسرفيس بمنطقة العامل الأول والبوهى بحى إمبابة

كما كشف المحافظ عن قرب الانتهاء من إنشاء ٢ موقف للسرفيس بمنطقة العامل الأول والبوهى بحى إمبابة للمساعدة في القضاء على المواقف العشوائية وتوفير وسيله نقل حضارية للمواطنين. 

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والسادة النواب خالد طايع وأسامة الأشموني وطارق الطويل وطارق سعيد ويحيي المشد ووليد المليجى وفريدة الشوباشي وعمرو هندى ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.

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