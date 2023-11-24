الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المقاولون 2009 يفوز على سيراميكا بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

المقاولون 2009 يفوز
المقاولون 2009 يفوز على سيراميكا بركلات الترجيح

دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 الفوز علي نظيره فريق نادي سيراميكا كليوباترا خارج أرضه في بطولة الجمهورية.

 وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

وقاد المقاولون المدير الفني مجدي درويش ويعاونه  محمد محسن ومدرب حراس المرمى  بلال ثابت وكريم مجدي مخطط الأحمال وسعيد صابر إداري الفريق وإسلام محمود أخصائي اصابات الملاعب.

Advertisements

نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول

وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

 

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

 

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

 

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

 

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني

وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.

 

كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول

ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

 

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.

المقاولون 2007 يفوز على زد 2-0 في دوري الجمهورية للناشئين

نتائج الجولة الـ 12 لدوري الجمهورية للناشئين 2007

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

دوري الجمهورية للناشئين فريق المقاولون المقاولون العرب نادى سيراميكا كليوباترا بطولات الجمهورية

مواد متعلقة

نتائج الجولة الـ 12 لدوري الجمهورية للناشئين 2007

المقاولون 2007 يفوز على زد 2-0 في دوري الجمهورية للناشئين

زد 2009 يفوز على الإسماعيلي 1-0 في دوري الجمهورية للناشئين

أهلى 2009 يتعادل مع البنك في بطولة الجمهورية

الأكثر قراءة

لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح (فيديو)

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة بشأن "حورية" راقصة الساحل الشرير

دوري أبطال أفريقيا،بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مازيمبي في الشوط الأول (صور)

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

أول صور للأسرى الإسرائيليين بعد تسليمهم للصليب الأحمر

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

بدء إجراءات الفحص الطبي للأسرى الإسرائيلين الذين تسلمتهم مصر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

49 يوما من العدوان.. مأساة حرب غزة في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية