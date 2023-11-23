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رياضة

نتائج الجولة الـ 12 لدوري الجمهورية للناشئين 2007

دوري الجمهورية للناشئين
دوري الجمهورية للناشئين 2007، فيتو

دوري الجمهورية للناشئين، اختتمت، اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ 12 لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007 التي ينظمها اتحاد الكرة.

 

نتائج الجولة الـ 12 لدوري الجمهورية للناشئين 2007

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، وخسر الزمالك أمام إنبي 2-1، وحقق المقاولون الفوز على زد 2-0 وجاءت نتائج الجولة كالتالي

نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول

وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

 

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كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

 

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

 

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

 

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني

وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.

 

كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول

ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

 

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.

المقاولون 2007 يفوز على زد 2-0 في دوري الجمهورية للناشئين

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