أول صور للأسرى الإسرائيليين بعد تسليمهم للصليب الأحمر

الهدنة الإنسانية في غزة، عرضت وكالة شهاب الفلسطينية عددا من الصور الفوتوغرافية لاستلام الصليب الأحمر عددا من الأسرى الإسرائيليين، تمهيدا لتسليمهم للجانب الصهيوني.



استلام الأسرى الإسرائيليين عبر معبر رفح

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تسلمت مصر 24 أسيرا إسرائيليا من الصليب الأحمر بعد تسلمهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لتسليمهم إلى دولة الاحتلال.

الأسرى الإسرائيليين، فيتو



وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الأسرى الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

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دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة



وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تزامنا مع دخول الهدنة بين حركة حماس وجيش الاحتلال حيز التنفيذ.

الأسرى الإسرائيليين، فيتو





واليوم، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

الأسرى الإسرائيليين، فيتو

وفي السياق ذاته نشرت هيئة شئون الأسرى، قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39)

وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي أحمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام - الخليل

الأسرى الإسرائيليين، فيتو

إياد عبد القادر محمد خطيب - القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمة - أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد أبو مطر رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهاية خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمة نعمان علي بدر / القدس

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس

فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم



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