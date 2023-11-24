التفاصيل الكاملة لتسيير ثامن طائرة لإجلاء الروس من غزة عبر مصر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن مجموعة جديدة تضم 100 مواطن روسي وذويهم من الفلسطينيين في طريقها من غزة إلى القاهرة، حيث تنتظرهم طائرة روسية ستجليهم إلى موسكو.
وقالت الوزارة في بيانها، إن قافلة من الحافلات تقل اللاجئين إلى مطار القاهرة، حيث ينتظرهم فريق من الأطباء ورجال الطوارئ الروس لفحصهم، قبل إجلائهم إلى موسكو على متن طائرة طوارئ روسية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الرحلة الثامنة التي تسيّرها لإجلاء المواطنين الروس عن غزة.
وأفاد مدير المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية رومان أوخوتينكو بأن 750 مواطنا روسيا غادروا قطاع غزة عبر مصر إلى روسيا منذ الـ7 من أكتوبر.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت السكرتيرة الصحفية للبعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله علياء زاريبوفا، أن حوالي 450 روسيا ما زالوا في قطاع غزة.
وسبق للرئيس فلاديمير بوتين وأكد أن وزارة الطوارئ الروسية ستواصل عملها حتى إعادة آخر مواطن روسي في غزة، بعملية اعتبرها "واجبا مقدسا على روسيا".
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