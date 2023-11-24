القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الفلسطينيين تمهيدا لتسليمهم إلى مصر

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الصليب الأحمر يقوم بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم للجانب المصرى.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الرهائن الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تزامنا مع دخول الهدنة بين حركة حماس وجيش الاحتلال حيز التنفيذ.

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واليوم، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته نشرت هيئة شئون الأسرى، قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39)

وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي أحمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام - الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب - القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمة - أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد أبو مطر رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهاية خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمة نعمان علي بدر / القدس

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس

فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة / جنين

زينة رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ومنذ قليل، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن أسرى فلسطينيين.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوات كبيرة من الشاباك والشرطة تواجدت على مدخل وداخل سجن الدامون في الكرمل، تمهيدا لإطلاق سراح الأسيرات من السجن ونقلهن إلى سجن عوفر، ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفات.

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